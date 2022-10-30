Песков заявил об обязанности США увидеть «красные линии»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 октября заявил, что после речи президента России Владимир Путина на «Валдае» США обязаны увидеть «красные линии» и причины, по которым они образовались.

«Они же не могли в Вашингтоне сказать: вау, какой великий Путин. <...>. Но то, что они будут <...> перечитывать и анализировать, это 100%, <...> и они просто теперь <...> обязаны увидеть, <...> где те самые красные линии и почему они образовались», — сказал он в интервью для программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

В то же время он подчеркнул, что нужно терпеливо продолжать доносить до США позицию России, при этом делать это доходчивым и профессиональным способом.

27 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» Путин заявил, что цель ядерной риторики Запада кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Кроме того, Путин указал, что украинский конфликт могут быстро решить путем дипломатии те, кто реализует политику в Вашингтоне, стоит им только послать сигнал Киеву. Также глава государства призвал жителей западных стран не верить негативу о России.