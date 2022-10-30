Автомобилист сбил женщину с сыном-подростком в Приангарье и скрылся

В Братском районе Иркутской области в результате наезда автомобиля погибла женщина, также пострадал ее сын-подросток. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в ночь на 30 октября в городе Вихоревка. Неустановленный водитель сбил двух человек, которые переходили дорогу в непредусмотренном для этого месте.

В результате наезда 39-летняя женщина погибла на месте до прибытия «скорой». Тяжелые травмы получил ее 13-летний сын, мальчика госпитализировали.

Автомобилист с места происшествия скрылся. Сейчас ведется его розыск.

По факту смертельного ДТП полиция организовала проверку. Ход проверки прокуратура Братского района поставила на контроль, сообщили в ведомстве.

22 октября в Москве водитель Audi A6 насмерть сбил на переходе женщину с ребенком. По словам очевидцев, автомобилист был настолько пьян, что сначала не заметил, что кого-то сбил. Притормозить лихача смог припаркованный автомобиль, в который он врезался, после того как наехал на пешеходов. 24 октября суд арестовал мужчину до 22 декабря 2022 года.