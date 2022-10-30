Песков напомнил о глубинном объяснении Путиным на Валдае причин СВО

Президент России Владимир Путин в речи на Валдае объяснил неизбежность проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 30 октября заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это абсолютно мировоззренческое выступление, которое объясняет подноготную тех процессов, которые сейчас происходят. Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права и почему у России нет другого выхода», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля добавил, что речь Путина была адресована всему миру и она способна вызвать множество споров.

27 октября, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба Валдай, Путин заявил, что начать специальную военную операцию было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса. Ждать в таких условиях было нельзя, добавил президент.

Он отметил, что при поддержке своих западных кураторов представители киевского режима публично отказались от выполнения Минских соглашений.

Также президент подчеркнул, что открытое признание Западом финансирования переворота на Украине является хамством. По его словам, Запад, назвав сумму, потраченную на госпереворот в 2014 году, фактически признал свою организационную роль в этих событиях.

Также российский лидер отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации, в числе которых — разжигание на Украине. Политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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