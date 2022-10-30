Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Адыгее

В Майкопском районе Адыгеи при падении мотодельтаплана погибли два человека — местный житель и туристка из Ростова. «Известия» публикуют видео, на котором запечатлен момент падения.

Сообщение о падении мотодельтаплана поступило в диспетчерскую службу ведомства 30 октября в 11:10. При падении летательный аппарат загорелся, в связи с чем на место происшествия направили пожарных.

Сообщается, что в результате происшествия погиб управлявший мотодельтапланом житель Адыгеи 1974 года рождения и туристка из Ростова-на-Дону 1979 года рождения.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с ЧП.

21 сентября двое мужчин погибли в результате падения дельтаплана вблизи поселка Рассвет в Алтайском крае. Летательный аппарат выполнял прогулочный полет. Следователи начали уголовно-процессуальную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.