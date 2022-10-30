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Карта спецоперации на Украине 30 октября

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 октября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 км и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка (ДНР). Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Кроме того, шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.

В то же время на купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предпринял семь неудачных атак на позиции российских войск в районах Харьковской области. Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи.

При этом ВС РФ уничтожили до 250 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.

Как указал Конашенков, также российскими войсками нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

По информации Минобороны, сбиты в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики, Антоновки, Новой Каховки, Ольговке, Першотравневом, Львово Херсонской области, а также Попасной (ЛНР).

В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, указал генерал-лейтенант.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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