Крупнейший контейнеровоз в мире спустили на воду в Китае

Самый крупный в мире контейнеровоз спустили на воду в китайском Тайсине. Длина судна — почти 400 м, площадь палубы сопоставима с площадью 3,5 футбольного поля, передает телеканал «Известия». Всего на верфи в Тайсине строится шесть гигантских контейнеровозов. Два сухогруза передадут заказчику в феврале, еще четыре — в течение года.

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