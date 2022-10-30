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Энергодар оказался обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре города
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Энергодар оказался обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре города

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре города. Об этом заявил 30 октября глава администрации города Александр Волга.

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«Сегодня боевики ВСУ [Вооруженных сил Украины] нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре Энергодара, повреждены линии электропередачи. Аварийные бригады уже работают», — написал он в своем Telegram-канале.

Волга указал, что в настоящее время идет переключение на запасные линии электропередачи. Он заверил, что в ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено.

Накануне украинские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара, в результате которого пострадал технический парк коммунального предприятия «Проминь». Жертв среди населения не было.

19 октября Энергодар оказался также полностью обесточен из-за ракетного удара по подстанции «Луч». По информации главы администрации города, удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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