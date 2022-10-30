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Украинские войска потеряли за сутки до 105 боевиков в Донбассе

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Фото: РИА Новости
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Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) до 105 человек личного состава, а также целый ряд единиц военной техники. Об этом сообщают народные милиции (НМ) республик в своих Telegram-каналах.

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Согласно сообщению НМ ЛНР, за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений республики было уничтожено до 65 человек личного состава ВСУ, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, а также восемь единиц специальной автомобильной техники.

В свою очередь, в ДНР было уничтожено до 40 украинских боевиков, а также 155-мм гаубица М777, 152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С», танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также сбито три беспилотника противника.

Накануне, 29 октября, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев также сообщил, что российские войска успешно продвигаются под городами Артемовск и Соледар. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уступают по всей линии боевого соприкосновения.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. По его словам, подразделения армии РФ занимают более выгодные позиции.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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