Москва обеспокоилась стремлением Варшавы разместить у себя ядерное оружие США

Россия встревожена желанием Польши разместить на своей территории ядерное оружие США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», который был показан 30 октября в эфире Первого канала.

«Польша просится в «кандидаты» на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», — отметил Лавров.

28 октября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что Варшава заинтересована в размещении ядерного оружия США на своей территории в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Он также указал, что в настоящее время переговоры по этому вопросу пока не ведутся.

Еще 12 октября стало известно, что, согласно результатам опроса лаборатории IBRiS, более половины граждан Польши хотят, чтобы на территории их страны разместили американское ядерное оружие. Так, 54,1% респондентов считают, что их страна должна участвовать в программе НАТО Nuclear Sharing. Против высказались лишь 29,5% опрошенных, остальные своим мнением не поделились.

Тем временем 6 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон не намерен размещать ядерное оружие в Польше. По его словам, аналогичное решение касается всех стран, вступивших в НАТО после 1997 года. Польша же присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1999 году.

5 октября президент Польши Анджей Дуда указал, что размещение в стране ядерного оружия США является открытой темой. По его словам, отсутствие в стране подобного вооружения остается проблемой.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».