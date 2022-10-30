Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков назвал условие для переговоров Путина и Байдена
Общество
Правительство дополнило перечень недружественных России стран
Мир
Посольство в Южной Корее сообщило о гибели четвертой россиянки после давки в Сеуле
Мир
В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к наступлению
Общество
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды
Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Москва обеспокоилась стремлением Варшавы разместить у себя ядерное оружие США
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Общество
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Мир
Экспортеры в РФ заявили о готовности поставлять зерно вне сделки
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

Посольство заявило об отсутствии россиян среди погибших при взрыве в Сомали

Посольство РФ настоятельно призывает россиян воздержаться от поездок в Сомали
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди погибших в результате теракта в столице Сомали Могадишо не было россиян. Об этом сообщило посольство РФ в Джибути и по совместительству в Сомали.

«Российских граждан среди пострадавших нет. Несмотря на относительное улучшение внутриполитического климата в постэлекторальный период, исходим из того, что уровень террористической угрозы в столице и регионах продолжает оставаться высоким. Не исключаем вероятности повторных атак», — приводит слова дипмиссии ТАСС.

Посольство настоятельно призвало российских граждан воздержаться от поездок в Сомали в связи с высокой террористической угрозой.

Накануне в результате взрывов двух заминированных автомобилей возле министерства образования погибли по меньшей мере 100 человек, еще 300 получили ранения. Первый взрыв прогремел возле оживленного перекрестка рядом с ведомством. Второй произошел, когда приехали машины скорой помощи и собрались люди, чтобы помочь пострадавшим.

За произошедшее никто не взял на себя ответственность. Президент страны Хасан Шейх Мохамуд обвинил в теракте исламистскую группировку «Аль-Шабааб» (запрещена в РФ).

Также 28 октября сообщалось, что к зданию министерства образования в Сомали приехали две машины боевиков. Они ворвались в здание и устроили стрельбу. В результате погибло не менее 30 человек, в том числе женщины и дети.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022