Посольство заявило об отсутствии россиян среди погибших при взрыве в Сомали

Среди погибших в результате теракта в столице Сомали Могадишо не было россиян. Об этом сообщило посольство РФ в Джибути и по совместительству в Сомали.

«Российских граждан среди пострадавших нет. Несмотря на относительное улучшение внутриполитического климата в постэлекторальный период, исходим из того, что уровень террористической угрозы в столице и регионах продолжает оставаться высоким. Не исключаем вероятности повторных атак», — приводит слова дипмиссии ТАСС.

Посольство настоятельно призвало российских граждан воздержаться от поездок в Сомали в связи с высокой террористической угрозой.

Накануне в результате взрывов двух заминированных автомобилей возле министерства образования погибли по меньшей мере 100 человек, еще 300 получили ранения. Первый взрыв прогремел возле оживленного перекрестка рядом с ведомством. Второй произошел, когда приехали машины скорой помощи и собрались люди, чтобы помочь пострадавшим.

За произошедшее никто не взял на себя ответственность. Президент страны Хасан Шейх Мохамуд обвинил в теракте исламистскую группировку «Аль-Шабааб» (запрещена в РФ).

Также 28 октября сообщалось, что к зданию министерства образования в Сомали приехали две машины боевиков. Они ворвались в здание и устроили стрельбу. В результате погибло не менее 30 человек, в том числе женщины и дети.