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Лавров заявил о появлении на Западе «играющих» с ядерной темой политиков

Глава МИД РФ Лавров: на Западе появились политики, которые заигрывают с темой ядерного оружия
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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На Западе появились политики, которые заигрывают с темой ядерного оружия. Об этом 30 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В Европе появились деятели, которые пытаются «играть» с темой ядерного оружия достаточно безответственно», — сказал он в эфире Первого канала.

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28 октября президент США Джо Байден заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским коллегой Владимиром Путиным не соответствуют заявлениям относительно отсутствия у Москвы намерений применить его.

Тогда же президент России назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Кроме того, Путин указал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия. Между тем, к примеру, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо сказала о его возможном применении. Президент заявил, что политика Запада представляет собой «опасную, кровавую и грязную игру, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

27 октября газета Politico сообщила со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, что в США приняли решение ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре.

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит явных причин менять уровень готовности своих стратегических сил. По его словам, США очень обеспокоены риторикой Путина и других российских чиновников насчет возможного использования ядерного оружия.

21 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в Москве получат разъяснения после разговора министров обороны РФ и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина по поводу проводимых учений НАТО по ядерному сдерживанию в Европе.

Ранее, 13 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил мощным ответом Запада России, если та использует ядерное оружие против Украины. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова Борреля паранойей.

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