Президент США Джо Байден и его европейские союзники должны способствовать урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Такое мнение высказал 29 октября обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис.

«Вашингтон и его союзники должны убедить [президента Украины Владимира] Зеленского начать переговоры, чтобы положить конец продолжающимся боевым действиям, и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины», — считает Сантис.

Обозреватель отметил, что в этой ситуации перед Вашингтоном стоит трудный выбор, так как он привык «устанавливать правила в мире», что на сегодняшний день таковым уже не является. Также автор материала указал, что содействие США в урегулировании российско-украинского конфликта путем переговоров затрудняет и «бинарная ошибочная политика Байдена», который «делит страны мира на демократии и автократии».

«Поскольку американцы определяют Соединенные Штаты как нацию-искупителя, они по-прежнему ожидают, что они будут устанавливать правила в мире, который становится всё более многополярным. В меняющемся мировом порядке, в котором Америка больше не доминирует, Соединенным Штатам необходимо делать трудный выбор в таких кризисах, как на Украине», — заключил Сантис.

27 октября член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина провести переговоры с Зеленским в Фениксе, штат Аризона. Он отметил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку своих усилий по урегулированию ситуации со стороны организации.

За день до этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева.

25 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об убежденности США в том, что решение о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно. По ее словам, Вашингтон видит свою задачу в обеспечении Украины всем необходимым.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Путин же призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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