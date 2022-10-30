Мирный житель погиб при детонации неизвестного устройства в ЛНР

Один человек погиб и еще один пострадал при детонации неизвестного взрывного устройства в лесу Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил 30 октября представитель пресс-службы МЧС республики.

По его словам, в лесопосадке в районе населенного пункта Пархоменко сдетонировало неустановленное взрывное устройство. В результате этого двое мирных жителей — мужчина 1985 года рождения и женщина 1962 года рождения — получили минно-взрывные травмы, передает ТАСС.

Спасти пострадавшего мужчину не удалось — он умер по дороге в больницу. Женщина в настоящее время находится под наблюдением в медицинском учреждении.

По данному факту проводится следствие, уточнили в МЧС.

Ранее, 22 октября, житель города Первомайска в ЛНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток». В связи с этим мэр города Сергей Колягин поручил профильным службам разместить в общественных местах наглядную информацию о возможном нахождении мин «Лепесток», а также дал указание оповещать граждан об опасности через СМИ.

Пресс-служба МЧС ЛНР 22 сентября сообщала о гибели двух жительниц Лисичанска Луганской Народной Республики. Женщины подорвались на мине в лесу при сборе грибов. В августе заместитель командующего первым корпусом народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в республике на минах подорвались десятки человек. Среди пострадавших есть и дети.

Кроме того, 11 августа в Донецке ребенок получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками мину ПФМ-1 «Лепесток». Уточнялось, что в Кировском районе подорвался ребенок 2007 года рождения.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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