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За год размер ипотечного кредита в РФ вырос в 1,5 раза

Средний размер ипотечного кредита на новостройки в России вырос в 1,5 раза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средний размер ипотечного кредита на новостройки в России по сравнению с октябрем прошлого года вырос в 1,5 раза. Об этом «Известиям» 30 октября сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

Счет это значит: платеж по ипотеке за два года вырос до 75%
Как изменится ситуация в случае снижения цен на жилье

Основная причина роста — выросшая стоимость квадратного метра на первичном рынке, сказали эксперты.

«В числе причин и высокая популярность ипотечных ставок от 0,1%, при которых комиссия банку за снижение ставки закладывается в стоимость квартиры и тем самым увеличивает размер кредита на ее приобретение», — отметили аналитики.

По данным специалистов, резкий скачок среднего размера ипотечного кредита на новостройки в этом году как раз был отмечен весной, когда субсидированные ставки от застройщиков стали набирать свою популярность.

«Если в марте 2022 года средний размер ипотечного кредита составлял 3,329 млн рублей, то в апреле он вырос сразу до 4,3 млн, а в мае достиг 5,2 млн», — рассказали эксперты.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что за год средний размер ипотечного кредита на покупку жилья на первичном рынке России увеличился более чем на 50% — до 5,9 млн рублей. Такие данные приводили «Известиям» в аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

Отмечалось, что за последний год, по данным на 1 сентября, средний ежемесячный размер платежа по ипотеке в России при покупке квартиры в новостройке увеличился на 6,4% (до 30 тыс. рублей), а на вторичном рынке — на 14% (до 25,7 тыс. рублей).

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