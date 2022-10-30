Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье, 30 октября, на сайте Кремля.

«Сегодня мы чествуем представителей самых разных специальностей — водителей и ремонтников, инженеров и конструкторов, работников профильных предприятий и организаций — всех, кто трудится в отечественном автотранспортном комплексе, досконально знает дело и гордится своей профессией», — указал президент.

Путин подчеркнул, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от компетентности и самоотдачи работников этой сферы во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов россиян.

По его словам, сегодня перед сотрудниками отрасли стоят такие задачи, как масштабная модернизация и совершенствование инфраструктуры комплекса, расширение рынка автотранспортных услуг, внедрение современных логистических и управленческих схем, обеспечение экологичности и безопасности перевозок.

Также российский лидер указал на необходимость создания условий для притока в отрасль молодых квалифицированных кадров.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта ежегодно празднуется в России в последнее воскресенье октября. Указ об установлении праздника был подписан президентом в 2012 году.