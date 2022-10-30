Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для октября с 1948 года

Ночь на 30 октября в Москве стала самой теплой для конца этого месяца за последние 74 года. Температура воздуха в центре столицы составила +10 градусов. Об этом сообщил в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за всю послевоенную метеоисторию! <...> Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров не опускались ниже +9,7, а в самом центре Москвы, на метеостанции Балчуг, ночная температура составила ровно +10 градусов», — написал он в своем Telegram-канале «Часовой погоды».

Тишковец отметил, что зафиксированная минувшей ночью погода стала на несколько градусов выше, чем положено даже в мае или сентябре. По его словам, не хватило всего 1,5 градуса, чтобы минувшая ночь соответствовала и вовсе климатическим показателям июня.

«За всю метеоисторию ВДНХ, берущую начало с 1948 года, для 30 октября минувшая ночь стала самой теплой. За последние 74 года лишь дважды столбики термометров подбирались близко к состоявшемуся в темное время суток рекорду. Это было в 1967 году (+8,7) и в 2021 году (+8,7)», — добавил синоптик.

Как сообщила «Известиям» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, 30 октября в Москве также может войти в число самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений для этой даты месяца.

По данным сайта Гидрометцентра, днем в воскресенье в Москве воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –2…0. Днем ожидается северо-западный ветер со скоростью 8–13 м/с, местами порывы до 20 м/c, ночью скорость ветра составит 7–12 м/c, возможны порывы до 18 м/c.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.

Из-за прогнозируемых плохих погодных условий в Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности.