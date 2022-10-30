Украинский боксер Ломаченко единогласным решением судей победил американца Ортиса

В ночь на 30 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» прошел вечер бокса, в главном бою которого встретились украинский боксер Василий Ломаченко и американец Джемейн Ортис. По итогам 12 раундов победу одержал Ломаченко.

Украинский боксер выиграл единогласным решением судей (115:113,116:112,117:111). Для Ортиса это поражение стало первым в его карьере.

В активе Ломаченко теперь 17 побед (11 нокаутом) и два поражения, отмечает «Спорт-Экспресс».

9 мая Ломаченко поздравил сограждан с Днем Победы, возложив вместе с семьей цветы у мемориала Славы в Белгороде-Днестровском Одесской области Украины. После этого на боксера обрушился шквал критики от соотечественников.