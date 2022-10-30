Шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске
Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Новосибирске, сообщили 30 октября в пресс-службе ГИБДД города.
По данным ведомства, водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
«В Кировском районе в 04:22 (00:22 мск) водитель автомобиля «Тойота Филдер» двигался по Советскому шоссе на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе он столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался на разрешающий сигнал светофора», — передает сообщение ТАСС.
Среди пострадавших — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир «Тойоты Филдер».
В пресс-службе ГИБДД также отметили, что в ходе медосвидетельствования у водителя легковушки было выявило 0,767 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Права он получил в прошлом году. В отношении водителя «Тойоты Филдер» был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).
В Минздраве Новосибирской области добавили, что на момент ДТП пациентов в автомобиле скорой помощи не было, там находились только водитель и трое медиков. Все они госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.
В сентябре ДТП с участием машины скорой помощи произошло на Кубани. В результате аварии погибла 74-летняя пациентка, еще три человека пострадали. ДТП произошло на 232-м км автодороги Краснодар–Ейск, там столкнулись карета скорой помощи и грузовой автомобиль ГАЗон.
Водитель грузовика был госпитализирован в отделение реанимации Центральной районной больницы. Также в медучреждение с травмами различной степени тяжести попали водитель неотложки и фельдшер.