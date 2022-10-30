Реклама
Прямой эфир
Мир
Нэнси Пелоси сообщила об улучшении состояния ее мужа
Мир
Число погибших в давке в Сеуле россиянок возросло до трех
Мир
Байден выразил соболезнования в связи с трагедией в Южной Корее
Мир
В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к наступлению
Армия
В ДНР сообщили о бессистемном применении ВСУ американских ракет HARM
Мир
СМИ узнали о разморозке части счетов российского бизнесмена Авена
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Мир
СМИ сообщили о планах Маска начать увольнения в Twitter
Мир
Экспортеры в РФ заявили о готовности поставлять зерно вне сделки
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

Шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

0
Фото: vk.com/act54
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Новосибирске, сообщили 30 октября в пресс-службе ГИБДД города.

Трезвое решение: как российская Госавтоинспекция борется с пьянством за рулём и кто ей помогает
По статистике, каждая девятая авария на наших дорогах происходит с участием водителей, находящихся под действием алкоголя

По данным ведомства, водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«В Кировском районе в 04:22 (00:22 мск) водитель автомобиля «Тойота Филдер» двигался по Советскому шоссе на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе он столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался на разрешающий сигнал светофора», — передает сообщение ТАСС.

Среди пострадавших — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир «Тойоты Филдер».

В пресс-службе ГИБДД также отметили, что в ходе медосвидетельствования у водителя легковушки было выявило 0,767 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Права он получил в прошлом году. В отношении водителя «Тойоты Филдер» был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

В Минздраве Новосибирской области добавили, что на момент ДТП пациентов в автомобиле скорой помощи не было, там находились только водитель и трое медиков. Все они госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

В сентябре ДТП с участием машины скорой помощи произошло на Кубани. В результате аварии погибла 74-летняя пациентка, еще три человека пострадали. ДТП произошло на 232-м км автодороги Краснодар–Ейск, там столкнулись карета скорой помощи и грузовой автомобиль ГАЗон.

Водитель грузовика был госпитализирован в отделение реанимации Центральной районной больницы. Также в медучреждение с травмами различной степени тяжести попали водитель неотложки и фельдшер.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022