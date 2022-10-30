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Канадцы возмутились решением властей выпустить гособлигации для сбора денег Украине

Зрители канадского телеканала CBC пришли в ярость из-за решения Оттавы выпустить гособлигации для сбора денег Украине
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zou Zheng
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Канадцы возмутились решением Оттавы выпустить государственные облигации для сбора средств на помощь Украине.

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Об инициативе ранее объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, облигации будут предлагаться населению в основных канадских банках со сроком обращения пять лет, а средства «пойдут на помощь правительству Украины».

После этого множество негативных комментариев оставили зрители канадского телеканала CBC под посвященным этой теме сюжетом, опубликованным 29 октября на YouTube.

«Давайте продадим всё правительство и отправим его на Украину (Трюдо тоже может поехать с ними)», — написал пользователь видеохостинга с ником Kaveh Farahmand.

Jeane Lennips же выразил мнение, что Канада уже достаточно помогла Украине.

«А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось», — указал комментатор.

На то, что в Канаде живет много бездомных, обратил внимание и Pe Vo.

«В Канаде до сих пор живут тысячи бездомных в палатках или под мостами, и его (Трюдо. — Ред.) ответ на это заключается в том, что решать проблемы бездомных должны муниципалитеты. Спасибо, Джастин», — отметил он.

Другие зрители телеканала также отметили, что властям следовало бы обратить внимание на проблемы страны и решать в первую очередь их.

«Так что же случилось, что он не может продолжать раздачу наших денег без учета того, что мы об этом думаем? Внезапно он хочет, чтобы мы начали добровольно отдавать свои деньги в надежде, что сможем заработать один процент за пять лет на столь успешных канадских облигациях. Смешно», — заключил Vance Lacarte.

12 октября Канада выделила Украине $47 млн в рамках нового пакета военной помощи. Новый пакет военной помощи включит оборудование на сумму $15,2 млн из арсенала вооруженных сил Канады, в том числе 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели и зарядные устройства, совместимые с гаубичными артиллерийскими орудиями M777.

Кроме того, на вооружение украинской армии передадут специализированные камеры для дронов стоимостью $15,3 млн. Также Киеву выделят около $2 млн на предоставление услуг спутниковой связи украинскому правительству и неправительственным организациям. Еще Канада предоставит украинской армии 400 тыс. единиц зимней одежды на общую сумму $15 млн.

11 октября министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что власти страны направят 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения военных Украины. Отмечалось, что планируется обучать украинских саперов инженерной разведке, обращению со взрывчаткой, минированию и разминированию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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