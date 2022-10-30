В Южной Корее начали отменять мероприятия по случаю Хеллоуина

В Южной Корее отменяются мероприятия в честь празднования Хеллоуина из-за трагедии в районе Итхэвон в Сеуле. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Большинство фестивалей, мероприятий и парадов Хеллоуина были отменены», — сообщает агентство.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что среди погибших есть граждане других государств. В частности, в результате трагедии погибли три россиянки.

Кроме того, около 270 считаются без вести пропавшими.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. Отмечается, что в своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее во время празднования Хеллоуина «трагедией, которой не должно было случиться». Национальный траур продлится до 00:00 6 ноября.

Южнокорейский лидер пообещал провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобного. Министерству внутренних дел и другим смежным ведомствам поручено провести срочные проверки всех оставшихся мероприятий в честь Хеллоуина, а также других локальных фестивалей и праздников на предмет организации и безопасности.

Посольство РФ в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших в давке в Сеуле.

Также диппредставительство выразило соболезнования в связи с гибелью россиянок. Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с южнокорейскими правоохранительными органами.

Кроме того, соболезнования в связи с трагедией выразил президент США Джо Байден. Американский лидер напомнил, что союз между Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей никогда не был более ярок и жизненно важен, как сейчас.