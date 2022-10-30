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Посольство РФ сообщило о гибели второй россиянки в Сеуле, одна женщина госпитализирована

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Число россиянок, погибших при давке в Сеуле, выросло до двух. Об этом сообщили 30 октября в посольстве в Южной Корее.

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Она поможет организаторам мероприятий понять где может случиться давка и как расположить проходы

«На данный момент полиция сообщила нам о еще одной погибшей. Всего на данный момент две погибшие девушки и еще одна пострадавшая в больнице», — сообщили в посольстве.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла во время празднования Хеллоуина около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, в результате инцидента 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Около 270 считаются без вести пропавшими.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в стране. Он продлится до 00:00 6 ноября.

Одной из вероятных причин давки южнокорейские СМИ назвали появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. По сообщению телеканала YTN, люди устремились в переулок после информации о появлении в этом районе известного поп-исполнителя, имя которого не сообщается. Подчеркивается, что переулок, где спасатели позже обнаружили тела, представляет собой крутой склон.

По предположению телеканала, произошло массовое падение людей. Отмечающие Хеллоуин попадали со склона, словно домино, при этом выбраться у них самостоятельно не было шансов, поскольку толпа продолжала расти.

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