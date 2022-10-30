Появилось видео из центра давки в Сеуле

В Сети появилась запись из центра давки, которая произошла в Сеуле по случаю празднования Хеллоуина и повлекла за собой смерти более 150 человек.

На кадрах видно, что люди оказались буквально вдавлены друг в друга. Особенно тяжело было женщинам невысокого роста.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что два иностранца погибли, еще 19 пострадали. Кроме того, около 270 считаются без вести пропавшими. Известно, что в результате трагедии погибли три гражданки России.