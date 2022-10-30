Не менее 100 человек погибли при взрыве бомбы в Сомали
В результате взрыва двух заминированных автомобилей возле министерства образования в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере 100 человек, еще 300 получили ранения. Об этом сообщает Somali National News Agency (SONNA) в Twitter со ссылкой на обращение президента страны Хасана Шейха Мохамуда.
«Среди наших людей, которые убиты, были матери с детьми на руках, отцы с заболеваниями, студенты, отправленные на учебу, бизнесмены, которые боролись за жизнь своих семей», — сказал президент после посещения места взрыва.
За произошедшее никто не взял на себя ответственность. Между тем Хасан Шейх Мохамуд обвинил исламистскую группировку «Аль-Шабааб» (запрещена в РФ).
Уточняется, что первый взрыв прогремел возле оживленного перекрестка у министерства образования. Второй произошел, когда приехали машины скорой помощи и собрались люди, чтобы помочь пострадавшим.
Мохамуд сказал, что число жертв может возрасти. Он поручил правительству оказать немедленную медицинскую помощь пострадавшим, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.
Накануне сообщалось, что к зданию министерства образования в Сомали приехали две машины боевиков, они ворвались в здание, где устроили стрельбу. В результате погибло не менее 30 человек, в том числе женщины и дети.
Ранее, в феврале, прогремел мощный взрыв заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо.