Реклама
Прямой эфир
Мир
Нэнси Пелоси сообщила об улучшении состояния ее мужа
Мир
Число погибших в давке в Сеуле россиянок возросло до трех
Мир
Байден выразил соболезнования в связи с трагедией в Южной Корее
Мир
В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к наступлению
Армия
В ДНР сообщили о бессистемном применении ВСУ американских ракет HARM
Мир
СМИ узнали о разморозке части счетов российского бизнесмена Авена
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Мир
СМИ сообщили о планах Маска начать увольнения в Twitter
Мир
Экспортеры в РФ заявили о готовности поставлять зерно вне сделки
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

Экономист рассказала о льготах почетным гражданам России

Доцент РЭУ Лебединская заявила о праве почетных граждан города получать льготы и выплаты
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Статус почетного гражданина России дает человеку ряд привилегий и льгот, в большинстве своем на уровне регионов. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Деньги из воздуха: пять способов заработать, которые мы не замечаем
Меры социальной поддержки и лайфхаки, которыми россияне пользуются нечасто

Прежде всего она отметила, что такой статус можно получить за достижения в экономике, производстве, науке, технике, культуре, искусстве, образовании, здравоохранении, охране окружающей среды и др. Лебединская рассказала, что в год таким званием награждается ограниченное количество людей. Но при этом статус почетного гражданина остается с человеком навсегда.

Однако размер и вообще наличие льгот для «почетных» россиян зависит от финансирования муниципального образования, в котором те прописаны. Так что зачастую льгот в принципе нет.

Там, где льготы есть, их размер различается: например, почетный гражданин Минераловодского городского округа Ставрополья ежемесячно получает 2140 рублей, а житель Буденновска единовременно при получении звания получит 10 тыс., а потом еще 500 рублей ежемесячно. В Саратове и Самаре получение почетного статуса дает начисления суммарно до 50 тыс. в год.

В Москве «почетный гражданин» в месяц получает 57 383 рубля. Власти Санкт-Петербурга же начисляют доплату к пенсии в размере 10 МРОТ.

Ранее, 28 октября, юрист предупредил россиян, что при смене места жительства граждане рискуют потерять льготы, которые у них были. Причина этого в том, что льготы и их размеры определяются каждым субъектом индивидуально. Хотя есть и федеральные льготы, например, по оплате ЖКХ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022