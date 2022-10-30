Экономист рассказала о льготах почетным гражданам России

Статус почетного гражданина России дает человеку ряд привилегий и льгот, в большинстве своем на уровне регионов. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Прежде всего она отметила, что такой статус можно получить за достижения в экономике, производстве, науке, технике, культуре, искусстве, образовании, здравоохранении, охране окружающей среды и др. Лебединская рассказала, что в год таким званием награждается ограниченное количество людей. Но при этом статус почетного гражданина остается с человеком навсегда.

Однако размер и вообще наличие льгот для «почетных» россиян зависит от финансирования муниципального образования, в котором те прописаны. Так что зачастую льгот в принципе нет.

Там, где льготы есть, их размер различается: например, почетный гражданин Минераловодского городского округа Ставрополья ежемесячно получает 2140 рублей, а житель Буденновска единовременно при получении звания получит 10 тыс., а потом еще 500 рублей ежемесячно. В Саратове и Самаре получение почетного статуса дает начисления суммарно до 50 тыс. в год.

В Москве «почетный гражданин» в месяц получает 57 383 рубля. Власти Санкт-Петербурга же начисляют доплату к пенсии в размере 10 МРОТ.

Ранее, 28 октября, юрист предупредил россиян, что при смене места жительства граждане рискуют потерять льготы, которые у них были. Причина этого в том, что льготы и их размеры определяются каждым субъектом индивидуально. Хотя есть и федеральные льготы, например, по оплате ЖКХ.