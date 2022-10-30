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Сюжет:

В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к наступлению

Стремоусов допустил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления на Херсонскую область
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, в настоящее время Киев стягивает свои войска. Об этом заявил 30 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

В то же время Стремоусов отметил, что российские войска контролируют ситуацию на линии фронта, в частности, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

Накануне сообщалось, что российские военные отбили атаку со стороны ВСУ на николаево-криворожском направлении. Потери противника, уточнил Стремоусов, составили 18 человек личного состава.

Между тем корреспондент «Известий» Наталия Графчикова сообщила, что ВСУ атаковали ракетами HIMARS Антоновский мост и переправу через реку Днепр в Херсоне. Из 12 выпущенных ракет были сбиты только девять, еще три — упали в районе моста.

Ранее, 28 октября, в Херсонской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8. Кроме того, были перехвачены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.

Днем ранее Стремоусов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в силе и технике на херсонском направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.

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