Байден выразил соболезнования в связи с трагедией в Южной Корее

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с гибелью более 150 человек в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Джилл и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих близких в Сеуле. Мы скорбим вместе с народом Республики Корея и посылаем наши наилучшие пожелания скорейшего выздоровления всем тем, кто был ранен», ― говорится в сообщении.

Американский лидер напомнил, что союз между США и Южной Кореей никогда не был более ярок и жизненно важен, как сейчас.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что два иностранца погибли, еще 19 пострадали. Кроме того, около 270 считаются без вести пропавшими. Среди погибших есть как минимум две россиянки. Еще одна находится в больнице.