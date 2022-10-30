Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в США
Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре Danville Mall в штате Вирджиния, сообщил телеканал WDBJ.
Прибывшие на место полицейские обыскали все помещения торгового центра, прежде чем выпустить посетителей, передает телеканал «Известия». Подозреваемый смог скрыться с места происшествия. Полиция распространила изображение с предполагаемым злоумышленником.
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