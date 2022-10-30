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Маркетолог назвала неподходящие имена для записи близких в телефоне

Маркетолог Бобровская объяснила, как не нужно записывать близких в своем телефоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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При записи близких людей в телефонной книге следует избегать очевидных имен, таких как «мама» или «папа», чтобы не оказаться жертвой мошенников. Директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская 30 октября объяснила, как злоумышленники могут воспользоваться информацией о номерах телефонов родственников.

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По ее словам, если телефон окажется в руках мошенника, он может посмотреть телефонную книгу и позвонить родителям или другим близким людям с целью вымогания денег.

«Ведь одна из распространенных схем мошенничества с использованием механизмов социальной инженерии — это звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег. Предлогов для этого — множество, чаще всего сообщается о ложном ДТП или других неприятностях, в которые якобы попал человек», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Бобровская подчеркнула, что не стоит пренебрегать данным советом, поскольку даже самые бдительные родители могут поверить в реальность якобы произошедшего ДТП, если звонок раздался именно с телефона их чада.

В то же время она допустила, что среди телефонных контактов всё же должны быть такие номера, которые указывали бы на родственную связь с владельцем устройства. Это может пригодиться в случае действительно произошедшего ЧП.

Ранее, 16 октября, руководитель службы исследований, кибераналитики и развития «Группы Т1» Александр Новиков перечислил правила по защите переписок в мессенджерах. Он отметил, что, например, в мессенджере Telegram можно установить двухфакторную аутентификацию.

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