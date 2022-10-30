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Российские военные рассказали об условиях в украинском плену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинский плен ― худшее, что может случиться с человеком. Об этом корреспонденту «Известий» Ивану Литомину рассказали военнослужащие России, 30 октября вернувшиеся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Никому нельзя такого пожелать», ― заявил Санчаа Оюн.

По словам Оюна, пленникам в течение четырех–пяти месяцев не давали звонить по телефону родственникам. «Сначала два месяца держали в подвале, потом уже два месяца в СИЗО. Там уже условия более-менее нормальные», ― рассказал Оюн.

Военнослужащий добавил, что уже в Крыму ему дали позвонить отцу, тот сперва даже не понял, что происходит.

«Беру трубку, там ― мой отец. Чуть в слезы не [ударился]», ― рассказал он.

Также освобожденный военнослужащий РФ Юрий Жуков очень понадеялся на то, что Госдума «вытащит» и остальных пленных российских военных, поскольку, по его словам, некоторые находятся в плену уже больше восьми месяцев.

«Морально нас, конечно, унижали. Заставляли песни петь украинские. Ну, приходилось петь, деваться некуда!» ― рассказал Жуков «Известиям».

Самолет с вернувшимися российскими военными приземлился на Подмосковном аэродроме Чкаловский 30 октября. На аэродроме произошла эмоциональная встреча отца с сыном, который был в числе вернувшихся из плена.

Ранее, 29 октября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об обмене с украинской стороной пленными по формуле 50 на 50. Он отметил, что Киеву в основном отдают военнослужащих ВСУ.

В свою очередь, в Минобороны РФ рассказали, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Военнослужащих самолетами ВКС России доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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