Украинские войска применяют американские противорадиолокационные ракеты (ПРР) AGM-88 HARM в Донбассе без системы, наводя их на случайные объекты. Об этом 30 октября сообщил подполковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

«Запуск осуществляется с максимально возможной дальности в направлении крупного населенного пункта в надежде, что головка самонаведения что-то да захватит при подлете. Естественно, ни о каком поражении систем ПВО и речи не идет, наводится она совершенно произвольно на случайный источник радиоизлучения, которым в современном городе может быть вообще что угодно: от вышки сотовой связи до радиостанции в кабине дальнобойщика», — приводит его слова агентство ТАСС.

Баевский уточнил, что украинские военные применяют AGM-88 HARM как обычную ракету с большой, до 150 км, дальностью и достаточно мощной боевой частью в 66 кг. При этом изначально она предназначалась для поражения радиолокационных систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Головка самонаведения, установленная на этой ракете, наводится на излучение радара и тем самым позволяет выводить из строя наиболее важные системы комплексной системы противовоздушной обороны», — добавил он.

По словам Баевского, то, что Запад стал поставлять такие ракеты, доказывает низкую эффективность украинских ВВС против российских систем ПВО.

Ранее, 24 сентября, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении мужчины впервые примененной в ДНР американской противорадиолокационной ракетой HARM. Отмечалось, что украинские войска атаковали город Енакиево.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 25 октября показал последствия удара украинскими войсками по центру Донецка, предположительно, американской ракетой HARM. В результате атаки были выбиты окна в кафе.

В результате обстрела погибли люди. Число погибших и их личности устанавливаются. Кроме того, по предварительным данным, один человек ранен.

До этого, 17 сентября, источник рассказал, что противорадиолокационные ракеты (ПРР) AGM-88 HARM, доставленные на Украину из Вашингтона, оказались совершенно неэффективны на поле боя. Часть ракет оказалась неисправна, некоторые ушли в сторону от намеченной цели с большим отклонением.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

ДНР вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов.

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