Военный ВС РФ рассказал об условиях содержания в плену у ВСУ

Военный ВС РФ рассказал об условиях содержания в плену у ВСУ

2022-10-30 05:24:56

2022-10-30 05:24:56

2022-10-30 05:24:56

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