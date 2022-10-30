СМИ узнали о разморозке части счетов российского бизнесмена Авена

Власти Великобритании разрешили разморозить £1 млн со счетов российского миллиардера Петра Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат. Об этом 29 октября сообщила газета The Telegraph.

«После того как против господина Авена были введены санкции, министерство финансов Великобритании согласилось разморозить денежные средства на общую сумму £1 млн со связанных с олигархом счетов в первый год», — пишет издание.

По данным газеты, Авен будет получать £60 тыс. ежемесячно на основные нужды. Кроме того, российскому бизнесмену выдадут единовременную выплату в размере £388 тыс. для погашения задолженностей.

Отмечается, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на £1,5 млн. Согласно информации агентства, миллиардер мог использовать их для оплаты расходов в его английском особняке, что нарушает введенные против санкции, которые предполагали заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.

Ранее, 23 мая, Петр Авен подал иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге. Он обвинил Совет Европы во введении против него санкций на фоне начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

25 марта в беседе с британской газетой Financial Times Авен рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после введения персональных санкций в западных странах. Миллиардер отметил, что он пытается оспорить решения британских властей, однако это практически невозможно — британские юристы не хотят работать с россиянами, а партнеры по бизнесу боятся с ним встречаться.

До этого, 15 марта, Великобритания ввела санкции в отношении Авена, пояснив, что он вместе с другими предпринимателями из РФ «получал выгоду или поддерживал российское правительство».

Кроме того, в начале марта стало известно, что Петр Авен выйдет из совета директоров Альфа-банка.

28 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении еще ряда российских бизнесменов. Так, в черный список попали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, основатель USM Алишер Усманов, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман.