Посол России осудил реакцию США на ракетные атаки ВСУ по Севастополю

Реакция США на ракетные атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по порту Севастополя поистине возмущает. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье, 30 октября.

«Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников», ― приводит слова Антонова посольство России в США.

По мнению дипломата, ситуация только сильнее накалилась, но Соединенные Штаты Америки отказываются это замечать. Посол назвал ложными обвинения со стороны США в том, что выход России из зерновой сделки обостряет мировую продовольственную проблему. Антонов объяснил, что в условиях атак и провокаций в сторону российских военных и торговых судов работа просто невозможна из-за своей небезопасности.

В видении Антонова, основная же причина выхода Москвы из сделки ― безрассудные действия Киева. Более того, дипломат отметил, что половина всех сухогрузов в рамках зерновой сделки уходили прежде всего в развитые страны, а, например, в Сомали, Эфиопию, Йемен, Судан и Афганистан ушло лишь 3% агротоваров.

«Здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением голода занимаются как раз те, кто мешают нашим поставкам. Более того, своими шагами и риторикой Вашингтон и его сателлиты поощряют киевский режим к дальнейшей военной эскалации», ― сказал посол.

Ранее в этот день представители ООН при зерновой сделке заявили, что стороны в настоящий момент не смогли договориться насчет движения судов 30 октября.

Также президент США Джо Байден подчеркнул, что у России не было причин выходить из сделки. В свою очередь, американский госсекретарь Энтони Блинкен призвал Москву вернуться в сделку, чтобы не подвергать опасности голодающие страны.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже в тот же день Россия объявила, что приостанавливает свое участие в зерновой сделке. В Минобороны России заявили, что подготовку атаки ВСУ на Севастополь курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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