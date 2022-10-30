Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в Вирджинии

Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре Danville Mall в штате Вирджиния. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил телеканал WDBJ.

Согласно заявлению полиции, стрельба произошла вечером. Позднее был проведен обыск каждого магазина, прежде чем посетители смогли покинуть торговый центр.

Отмечается, что преступник смог скрыться с места происшествия. По предварительным данным, подозреваемый вытащил пистолет и выстрелил в посетителя торгового центра.

Как сообщает телеканал, дальнейшей угрозы для общества нет. Однако полиция просит местных жителей избегать этого района.

Накануне в американском штате Пенсильвания неизвестный открыл стрельбу, по меньшей мере шесть человек получили ранения. По данным полиции, четверо пострадавших самостоятельно добрались до больницы, еще два человека были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.