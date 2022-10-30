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В ДНР заявили о неспособности ВСУ обеспечить оборону огневых позиций

Депутат парламента ДНР Баевский: ВСУ не могут обеспечить оборону своих огневых позиций
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Фото: TASS/ZUMA Press Wire
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут обеспечить оборону огневых позиций, поэтому вынуждены максимально отводить реактивные системы залпового огня (РСЗО) от линии соприкосновения. Об этом 30 октября сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

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«Противник не может обеспечить ПВО (противовоздушную оборону. — Ред.) над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения», — сказал он агентству ТАСС.

Накануне Баевский сообщил, что ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы. По его словам, одной из причин является продвижение российских войск на северном и северо-западном направлениях. В результате более близкие огневые позиции становятся небезопасными для противника, и он вынужден или работать с расстояния от 25 км, или отказываться от ведения огня.

Ранее, 28 октября, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. По его словам, подразделения армии РФ занимают более выгодные позиции.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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