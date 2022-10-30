Минобороны России показало работу связистов в зоне спецоперации

Минобороны России 30 октября показало боевую работу специалистов подразделений войск связи Западного военного округа (ЗВО), которые обеспечивают надежную связь в ходе проведения специальной военной операции.

Отмечается, что связисты круглосуточно вне зависимости от погоды обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений всеми видами современных услуг связи — защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

«В рамках проведения военной специальной операции задачи моего подразделения — обеспечить пункт управления всеми видами связи с вышестоящим командованием и с подчиненными, взаимодействующими с соединениями и частями. Нас пытаются глушить, но, несмотря на это, мы работаем на разных частотах, постоянно у нас идет смена частот, поэтому противнику очень сложно нас заглушить», — рассказал командир роты связи Константин.

Задача связистов — в кратчайшие сроки организовать каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировки войск. Военнослужащие работают, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы.

«Бесперебойная связь у нас достигается, так как каждый человек выполняет свою работу в полном объеме, постоянно бдит, следит за передачей данных, за каналом связи и постоянно несет дежурство», — уточнил Константин.

Как сообщает Минобороны, расчеты станций занимают районы, которые заранее были проверены подразделениями разведки и инженерных войск. На новом месте экипажи настраивают оборудование для предоставления закрытых каналов связи. Кроме того, в целях безопасности размещения техники военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули.

«По спутнику у нас несколько направлений, соответственно, есть резервные, есть основные. Мы работаем через спутники наши, проводная связь, по проводам мы также передаем, и в резерве у нас всегда есть радио и радиорелейные линии. Люди понимают, что нужно защищать свою родину. Все стараются, все на пределе своих сил и возможностей работают», — сказал командир роты связи.

Минобороны подчеркнуло, что работа подразделений войск связи высоко ценится командованием. Кроме того, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

Ранее, 23 октября, медалью Жукова был награжден старший прапорщик Сергей, который смог оперативно наладить связь между командованием и войсками.

20 октября связисты рассказали «Известиям» о своей работе в зоне спецоперации. Отмечается, что они сопровождают боевые расчеты по всей линии фронта, обеспечивая управление продвижением войск, корректировку огня и передачу развединформации по закрытым каналам связи.

До этого, 10 октября, «Известия» показали кадры работы связистов — в частности, работу современной российской системы «Азарт», которая препятствует прослушиванию врагов линий связи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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