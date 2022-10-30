Сотни российских связистов наградили за мужество и героизм

Подразделения войск связи Центрального военного округа (ЦВО) продолжают выполнять свои боевые задачи, с начала проведения спецоперации по защите населения Донбасса сотни специалистов войск связи удостоены благодарностей верховного главнокомандующего Вооруженных сил России (ВС РФ), государственных и ведомственных наград. Корреспондент «Известий» Александр Морозов пообщался с одним из связистов.

Военные связисты в кратчайшие сроки разворачивают узлы связи для обеспечения взаимодействия между артиллерийскими, мотострелковыми, инженерными соединениями, подразделениями специального назначения, противовоздушной обороны и авиацией. Таким образом организуется работа каналов передачи данных и систем управления войсками.

«В кратчайшие сроки был развернут узел связи, который предоставил все виды связи вышестоящему штабу для своевременного и бесперебойного управления подчиненными подразделениями. Это не только моя заслуга, но и заслуга моих подчиненных», — сказал начальник штаба батальона связи ЦВО с позывным «Кузбасс».

Предоставление бесперебойной видео-конференц-связи, телефонной и радиосвязи по открытым и закрытым каналам в условиях подавления противником сигналов управления обеспечивает оперативный обмен информацией, доведение боевых распоряжений, передачу разведданных и координат противника для нанесения огневого поражения и оперативного реагирования на изменение обстановки театра военных действий.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что старший прапорщик Сергей во время боевой работы в зоне спецоперации был награжден медалью Жукова. Корреспондент «Известий» Александр Морозов пообщался с военнослужащим.

Боец рассказал, что не видит в своей работе ничего сложного благодаря опыту, полученному во время учений и тренировок.

Ранее, 22 октября, звезду Героя России вручили старшему лейтенанту из Табасаранского района Дагестана Руслану Курбанову, отличившемуся в ходе СВО. Танк старшего лейтенанта был атакован из переносного ПТРК, в результате чего российский офицер получил ранение, но из боя не вышел.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».