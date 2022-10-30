Чешские СМИ сообщили о травле детей украинских беженцев в школах

Дети украинских беженцев сталкиваются с дискриминацией, при этом они являются потенциальным объектом травли, так как хуже говорят по-чешски и выглядят иначе. Об этом 27 октября сообщило чешское издание Aktualne.

«Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю», — пишет издание.

Отмечается, что информация о травле поступила от старосты чешского поселка Тетин Матей Главаты, которая поделилась ей в соцсетях. По ее словам, таких историй много, и порой дело «доходит до физической расправы».

Издание сообщило об истории мальчика, который вместе с братом и матерью оказался в Чехии и столкнулся с травлей со стороны одноклассников, когда пошел в начальную школу. Также отмечается, что такой случай не является единичным. По данным СМИ, в соцсетях распространяется история, которая произошла в начальной школе в городе Лазне-Белоград. Ученики второго класса включили гимн России, когда их украинская одноклассница зашла в класс.

Также в одном из поселков на востоке Чехии одноклассники напали на сына беженки из Украины, а затем плюнули ему в тетрадь.

«Причина не в ненависти чешских детей к украинским одноклассникам, а прежде всего в ненависти их родителей, которые передают ее своим детям, а те неосознанно распространяют дальше, даже не понимая, что это проблема», — считает Главаты.

По мнению экспертов издания, дети украинских беженцев являются потенциальным объектом травли, «как и, например, цыгане». Как они считают, основная причина такого поведения кроется в том, что дети из Украины хуже владеют чешским языком, а также отличаются внешне от местного населения.

Ранее, 28 сентября, в Чехии сообщили о резком росте числа беженцев. Полиция задержала рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу, и четверть из них оказались украинцами.

26 сентября The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам из Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран, в том числе в Чехии.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.