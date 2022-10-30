Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 октября

Облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и снега ожидают москвичей в воскресенье, 30 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -2…0.

Днем ожидается северо-западный ветер со скоростью 8–13 м/с, местами порывы до 20 м/c, ночью скорость ветра составит 7–12 м/c, возможны порывы до 18 м/c.

Атмосферное давление составит 734–736 мм ртутного столба.

Ранее, 29 октября, в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что в Москве ожидаются порывы ветра до 20 м/с с 9:00 до 21:00 30 октября.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.

Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков добавил, что уже в ночь на воскресенье в Москву придет холодный атмосферный фронт, температура будет понижаться в течение суток.