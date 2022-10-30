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Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем

Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и КНР из-за борьбы за влияние в мире
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Фото: Global Look Press/Justin Tang
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Канаде необходимо наладить взаимодействие с Россией и Китаем из-за усиления борьбы за влияние в мире. Об этом в субботу, 29 октября, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.

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«Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать», — сказала она в интервью CBС.

Жоли считает, что канадскому правительству в нынешней ситуации необходимо исходить из более прагматичного подхода, так как «тектонические плиты мира» находятся в движении и создают нестабильность.

Глава МИД Канады отметила, что участие в международных дискуссиях с представителями России дает возможность противостоять позиции страны. Хотя у нее и нет желания сидеть рядом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, добавила Жоли.

По ее словам, отсутствие Канады в диалоге не способствует общей стабильности. Кроме того, она подчеркнула, что при такой политике страна теряет свое влияние в мире, поскольку другие страны G7 общаются с Россией и Китаем.

Ранее в этот день в Канаде протестующие сорвали мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Люди требовали прекращения поддержки киевского режима.

Также посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что антироссийские санкции, которые недавно были выдвинуты канадскими властями, являются бессмысленными. По его словам, ответ на санкции обязательно последует. Так как, несмотря на абсурдность канадских мер, «в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно».

Накануне правительство Канады ввело санкции против шести компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Рестрикции коснулись, в частности, «Лукойла». В санкционный список также вошли министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер России Александр Новак и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее, 17 октября, также сообщалось, что Оттава расширила санкции против России и внесла в список 34 физических лица и одно юридическое. Как утверждают власти Канады, попавшие под новые ограничения лица якобы распространяют дезинформацию.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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