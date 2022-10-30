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В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными из плена военными РФ

В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На подмосковном аэродроме Чкаловский в воскресенье, 30 октября, приземлился борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена

На кадрах видны автобусы, которые подогнали специально для них.

На аэродроме произошла эмоциональная встреча отца с сыном, который оказался в числе вернувшихся из украинского плена.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об обмене с украинской стороной пленными по формуле 50 на 50. Он отметил, что Киеву в основном отдают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь в Минобороны РФ рассказали, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Военнослужащих самолетами ВКС России доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Также «Известия» показали кадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военными. Они были доставлены на территорию России на трех пассажирских автобусах в сопровождении конвоя. Военные рассказали, что в плену их заставляли говорить на украинском языке.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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