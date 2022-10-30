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Посол ЛНР Мирошник назвал наиболее желающую раздела Украины страну

Мирошник: Польша занимает наиболее агрессивную позицию по вопросу раздела Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Из всех стран Запада, которые хотели бы присоединиться к разделу украинской территории, Польша ведет себя наиболее агрессивно по этому вопросу. Об этом в субботу, 29 октября, рассказал глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

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«В случае развала Украины желающих поучаствовать в разделе будет достаточно. На западной Украине есть территории, которые тяготеют и к Польше, и к Румынии, и к Венгрии. Но наиболее агрессивную позицию сейчас занимает именно Польша», — приводит его слова агентство ТАСС.

Мирошник добавил, что Польша уже составила некий «договорняк» с Западом по этому поводу.

Ранее в этот день издание Modern Diplomacy сообщило, что правительство Польши готовит плацдарм для вторжения и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. В статье говорится, что поляки уже приобрели особые права на Украине.

Еще летом, 19 августа, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что притязания Польши на территории Западной Украины — это результат генетической памяти поляков. Он пояснил, что геополитические, исторические и идеологические противоречия обеих стран восходят ко временам Средних веков. Нынешние Львов и Киев и всё правобережье Украины входили в состав Речи Посполитой, уточнил историк.

Мягков отметил, что во времена нестабильности на Украине в Польше всегда распространяются идеи возвращения польских границ к временам 1772 года, то есть до раздела страны.

Между тем 17 августа, директор Центра европейской информации Николай Топоринин заявил «Известиям», что пока Польша состоит в ЕС, она не может претендовать на украинские земли. Он пояснил, что в ЕС сразу напомнят Варшаве о нерушимости границ.

До этого, 8 августа, Служба внешней разведки РФ сообщила, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. По данным разведки, поступают сведения о намерении Варшавы установить контроль над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства.

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