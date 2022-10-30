Два автомобиля столкнулись на Чистопрудном бульваре в Москве

В Москве на Чистопрудном бульваре произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в субботу, 29 октября, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Чистопрудном бульваре (в районе остановки «Покровские Ворота») из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 3 и 39. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге на Аптекарской набережной столкнулись сразу три автомобиля. По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes совершал опасное перестроение, не включив сигналы поворота. Сам мужчина утверждает, что ехал медленно и не помнит, как всё случилось.