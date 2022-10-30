Генпрокуратура прокомментировала блокировку домена t.me

Генеральная прокуратура России не направляла в Роскомнадзор требования заблокировать домен t.me. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщили в ведомстве.

«Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me», ― заявили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал доступ к домену коротких ссылок t.me, принадлежащему Telegram, по требованию Генпрокуратуры. На сайте ведомства причиной блокировки указывается статья 15.3 «Об информации».

Спустя непродолжительное время домен из реестра заблокированных пропал.

Ранее в тот же день Роскомнадзор подчеркнул, что в настоящий момент блокировка мессенджера Telegram в России исключена.

1 октября РКН ограничил на территории России доступ к немецкой аудиостриминговой платформе SoundCloud. Отмечается, что доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

В августе РКН ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, а также к одной из страниц онлайн-платформы Grammarly.