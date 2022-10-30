Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде заявили о готовности заменить украинское зерно на рынке
Спорт
Непомнящий победил в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера
Мир
Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Мир
Молдавия впервые закупила электричество у Румынии
Мир
Киев выяснит причины появления украинских компонентов в иранских БПЛА
Мир
Зеленский призвал исключить Россию из G20
Мир
Опрос показал нежелание американцев переизбрать Байдена в 2024 году
Спорт
Теннисист Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Мир
Французский политик потребовал не давать Украине решать судьбу мира
Мир
Bloomberg узнало об убытках авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России
Мир
На Украине сообщили о переговорах с членами НАТО для вступления в альянс
Спорт
Гол Медины принес ЦСКА победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

В Совфеде заявили о готовности заменить украинское зерно на рынке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия после хороших урожаев готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-канале в субботу, 29 октября.

«Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы до событий на Украине»
Директор московского отделения ФАО Олег Кобяков — о западных санкциях, борьбе с голодом и значении зерновой сделки

По словам вице-спикера, российское зерно гораздо важнее для мирового рынка, чем украинское.

«Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 млн т», ― подчеркнул он.

Косачев добавил, что Россия могла бы доставить на мировой рынок зерна и удобрений гораздо больше, что-то даже бесплатно, однако «гордость Запада», антироссийские санкции в действительности работают, только «против голодающих людей в мире».

Сейчас, по мнению Косачева, важнее всего осудить действия по разрушению логистики поставок зерна и продовольствия из России, а не разблокировать украинские порты.

«Становится очевидным, что любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада, включая его посредничество (читай — установление спекулятивных цен), и с эффективным международным контролем за поставками в реально нуждающиеся страны», ― подытожил вице-спикер.

29 октября Минобороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Позже в Минобороны России сообщили, что подготовку к теракту курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022