В Совфеде заявили о готовности заменить украинское зерно на рынке

Россия после хороших урожаев готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-канале в субботу, 29 октября.

По словам вице-спикера, российское зерно гораздо важнее для мирового рынка, чем украинское.

«Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 млн т», ― подчеркнул он.

Косачев добавил, что Россия могла бы доставить на мировой рынок зерна и удобрений гораздо больше, что-то даже бесплатно, однако «гордость Запада», антироссийские санкции в действительности работают, только «против голодающих людей в мире».

Сейчас, по мнению Косачева, важнее всего осудить действия по разрушению логистики поставок зерна и продовольствия из России, а не разблокировать украинские порты.

«Становится очевидным, что любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада, включая его посредничество (читай — установление спекулятивных цен), и с эффективным международным контролем за поставками в реально нуждающиеся страны», ― подытожил вице-спикер.

29 октября Минобороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Позже в Минобороны России сообщили, что подготовку к теракту курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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