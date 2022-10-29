Домен t.me пропал из реестра заблокированных

Домен t.me пропал из реестра Роскомнадзора для блокировок страниц и ресурсов в России. Об этом свидетельствует информация, появившаяся в субботу, 29 октября, на сайте ведомства.

«По Вашему запросу ничего не найдено», — указано при попытке ввода в реестре домена t.me.

Ранее в этот день сообщалось, что РКН ограничил доступ к домену t.me по требованию Генпрокуратуры РФ. Отмечается, что причиной внесения в реестр домена указана статья 15.3 «Об информации».

Позднее ведомство исключило вероятность блокировки Telegram в России.

До этого, 1 октября, РКН ограничил на территории России доступ к немецкой аудиостриминговой платформе SoundCloud. Отмечается, что доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

В августе РКН ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, а также к одной из страниц онлайн-платформы Grammarly.