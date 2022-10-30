Минобороны рассказало о новых подвигах военных ВС РФ на спецоперации

Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских военных, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Начальник аппаратной взвода связи прапорщик Роман Воротилин, отметили в оборонном ведомстве, выполнял боевую задачу по обеспечению командного пункта всеми видами связи. Позиции командного пункта были атакованы из артиллерии и минометов украинскими войсками. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) аппаратная получила повреждения и загорелась.

Рискуя жизнью, прапорщик Воротилин эвакуировал из горящей аппаратной тяжелораненого товарища, который не мог самостоятельно выбраться, после чего оперативно оказал ему первую помощь. Кроме того, невзирая на обстрелы, солдат развернул резервную станцию связи и восстановил сообщение внутри пункта управления и с вышестоящим командованием.

Благодаря оперативно восстановленной связи командование пункта управления смогло вызвать подкрепление, после чего по позициям противника был нанесен артиллерийский удар.

Также в Минобороны рассказали, что младший сержант Вадим Кочкин в составе реактивной артиллерийской батареи выполнял боевую задачу по обеспечению непрерывной связи в подразделении, когда ВСУ открыли артиллерийский огонь по расположению российских войск. В итоге часть техники связи получила повреждения и вышла из строя.

Невзирая на огонь противника, Кочкин в критической ситуации смог в кратчайшие сроки восстановить работоспособность техники. Смелые и решительные действия младшего сержанта позволили обеспечить батарею РСЗО устойчивой связью для дальнейшего выполнения артиллерийским подразделением огневых задач.

Ефрейтор Ярослав Копенкин выполнял задачу по эвакуации с поля боя раненых военнослужащих танкового полка, продолжили в ведомстве. В районе боестолкновения он организовал транспортировку раненых военнослужащих.

В ходе движения колонна, в которой двигался ефрейтор вместе с ранеными, подверглась массированному обстрелу подразделений украинских боевиков. Под непрерывным огнем противника, умело маневрируя, проявляя мужество и выдержку, ефрейтор Копенкин успешно доставил до медицинских подразделений раненых сослуживцев, сохранив им жизнь.

Как стало известно 29 октября, российские военные отбили атаку украинских войск в Херсонской области. Как рассказал заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов, ВСУ предприняли попытку наступления на николаево-криворожском направлении, в результате 18 украинских боевиков погибли.

В этот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о больших потерях среди украинских боевиков, которые произошли в результате попытки ВСУ прорваться на артемовском направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.

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