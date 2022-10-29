Киев выяснит причины появления украинских компонентов в иранских БПЛА

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины выяснят, как в иранском дроне оказался компонент украинского производства, сообщает украинский телеканал 5.ua.

По словам представителя управления разведки, было проведено сравнение дрона с другими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) этой компании. Анализ показал, что беспилотник на 75% состоит из американских комплектующих, также присутствуют части из Японии, Китая, Швеции, Австрии и один компонент украинского производства

«Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как он туда попал», — приводит телеканал слова представителя управления разведки.

Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что позиция Тегерана по Украине предусматривает отказ от передачи оружия сторонам конфликта. Кроме того, по его словам, Иран готов к встречам с военными экспертами для обсуждения обвинений в передаче России беспилотников иранского производства.

Ранее, 27 октября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может пересмотреть свои отношения с секретариатом ООН, если тот начнет расследование о беспилотных летательных аппаратах на Украине. Он призвал осудить Германию, США, Великобританию и Францию за попытки добиться от секретариата ООН его проведения. До этого он назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках.

25 октября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что намерен обнародовать во время своего визита в США доказательства использования иранских беспилотников на территории Украины. По его словам, Иран в очередной раз «доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть, — они там».

В середине октября газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников.

В свою очередь 26 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг эту информацию.

The Washington Post в августе сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа.

В июле Белый дом заявил, что Иран предоставит России «сотни» беспилотных летательных аппаратов. Иран готовится обучить российских военных использовать БПЛА уже в этом месяце, подчеркнули в США.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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