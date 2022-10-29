Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ в районе села Брускинское

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в районе села Брускинское в Херсонской области, которая была отражена российскими войсками. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На николаево-криворожском направлении укровермахт предпринял очередное наступление в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции», — написал он в Telegram-канале.

Стремоусов отметил, что ВСУ потеряли более 18 человек личного состава, а также четыре боевые бронированные машины.

Накануне Стремоусов заявил, что российская армия пресекает все попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область. По его словам, военнослужащие РФ держат оборону и никуда не перемещаются. Также он подчеркнул, что на линии фронта на севере Херсонской области и николаевском направлении круглосуточно идут бои артиллерии.

Ранее, 28 октября, замглавы администрации региона Екатерина Губарева заявила, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва ВСУ. Также, по ее словам, вывоз мирных жителей снижает нагрузку на логистику и упрощает действия военнослужащих, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадут гражданские.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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