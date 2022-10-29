В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в цеху в Подмосковье

Открытое горение в цеху по производству креветок в подмосковном Дмитрове ликвидировано. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 22:15 мск объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день «Известия» узнали, что в Дмитрове произошел пожар в цеху по производству креветок в здании хладокомбината. На место, по информации МЧС, были направлены 29 единиц техники и 86 человек.

Тушили возгорание на площади 2400 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг. При этом о пострадавших ничего не сообщается.